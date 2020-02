Ballando con le stelle 2020: Scardina sfida Diletta Leotta in tv

Reduce dal successo de Il cantante mascherato, Milly Carlucci e i suoi non intendono commettere errori in quella che si attende essere una delle edizioni più decisive di Ballando con le stelle. Ecco che, alla luce di ciò, anche l’anticipazione di TPI assume un senso in più: Daniele Scardina, fidanzato della conduttrice televisiva Diletta Leotta e pugile di professione, sarà tra i concorrenti del talent che si opporrà alla produzione di Maria De Filippi. Il pugile, classe ’92, farà quindi parte del cast della 15esima edizione e andrà in onda su Rai 1 dal prossimo 28 marzo. Una sfida (televisiva) a distanza con la sua compagna, protagonista su Dazn e non solo.

King Toretto: gli esordi nel pugilato

Daniele Scardina, alias King Toretto, si è avvicinato al pugilato grazie a uno zio durante l’adolescenza a Rozzano, a ridosso di Milano, prendendosi la scena a 20 anni: da allora, il classe ’92 ha ottenuto premi e riconoscimenti, tra cui l’ultimo nella categoria Pesi Medi.

Scardina e l’amore per Diletta Leotta

La sua popolarità, inutile negarlo, è legata alla relazione con la presentatrice di Dazn e interprete del controverso monologo sulla bellezza, pronunciato sul palco dell’Ariston. La storia con Diletta è divenuta di dominio pubblico l’estate scorsa, quando è emersa con una paparazzata, la loro frequentazione in quel di Formentera, complice l’amico comune Guè Pequeno.

In una recente intervista, rilasciata a Oggi, King Toretto ha confermato i sentimenti che lo legano a Diletta con la discrezione che ha caratterizzato il loro privato, fin da principio (paparazzate a parte):

“Io, cioè noi, non abbiamo mai definito quello che c’è con una parola precisa. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti” Scardina aveva già cercato di rispondere in maniera leggera, ma non superficiale in merito a chi lo ha interrogato sul suo essere accanto alla Leotta: “Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po’ di spazio. Al momento giusto saremo sicuramente capaci di definire ciò che ci lega”.

La Leotta era reduce da una relazione durata 3 anni con Matteo Mammì, ex direttore senior programmazione e produzione di Sky. A noi piace ricordare anche l’impegno per il sociale di King Toretto, attività assai meno pubblicizzate da parte del pugile milanese.

VIRGILIO SPORT | 27-02-2020 11:30