Diletta Leotta non riesce più a liberarsi dalle parole ostili

La macchina sanremese, per lei, non si è più fermata. In alcune fasi, Diletta Leotta ne è stata fagocitata (vedi capitolo monologo sulla bellezza e balletto conclusivo) senza riuscire a gestire e a contenere la prepotenza dei meccanismi innescati dalle sue parole, come spesso avviene. Sicuramente non è stato quello dell’esordio sul palco di Sanremo 2020 con un testo debole, il debutto che avrebbe sognato o auspicato se poi l’altra faccia di quella serata è stata Rula Jebreal con la sua acclamata interpretazione.

Le foto della discordia su Instagram: i fratelli con la piccola Leotta

Le foto pubblicate della sua famiglia su Instagram, che le è stata accanto sempre (nonna Elena compresa), hanno offerto una immagine tenera e inedita di Diletta al fianco dei suoi fratelli, Mirko e Ambra Manola, dal camerino dell’Ariston all’infanzia vissuta e condivisa in una grande e calorosa famiglia allargata.

Accanto agli scatti pubblicati dalla Leotta, una voragine di commenti, molti densi di contraddizioni e offese. Allusivi quanto basta per offendere chiunque avesse dedicato uno spazio, seppure social, ai sentimenti più solidi e importanti, come quelli che nutre Diletta nei riguardi dei propri fratelli.

Sanremo 2020: il monologo della discordia di Diletta

Nulla a che vedere neanche con le critiche, alcune puntuali altre molto personali, rivolte alla conduttrice di Dazn da parte di personaggi pubblici, colleghe e addetti ai lavori che avevano avanzato attraverso Instagram e twitter le loro rimostranze per i contenuti del suo monologo e le sue scelte di stile al Festival, da ultima Catena, sorella scrittrice di Fiorello. “Se la Leotta dice che la bellezza è un dono, non aggiunge qualcosa alla buona causa delle donne”, la posizione di Catena Fiorello.

Considerazioni che avevano investito, all’epoca, anche la madre della conduttrice, Ofelia, dopo aver pubblicato un post in difesa della figlia. La replica da parte di Monica Leofreddi e di altre presentatrici e colleghe dello showbiz aveva travolto entrambe.

Oggi a destare l’urgenza di postare commenti irriguardosi, in alcuni casi addirittura offensivi, in alcuni utenti è il suo aspetto oggi o la sua fisicità su cui continuano a essere spesi parole ostili.

VIRGILIO SPORT | 19-02-2020 13:29