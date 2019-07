Diletta Leotta e Scardina, il bacio in barca: l'ammissione

Quel bacio in barca, con calice tra le dita in una posa molto glamour, ha ufficializzato il flirt (o c’è di più?) tra King Toretto e Diletta Leotta. Qualche scatto si è rivelato sufficiente a riaccendere l’attenzione mediatica sulla conduttrice e giornalista di Dazn e il pugile Daniele Scardina, originario di Rozzano ma trasferitosi a Miami e su questa storia appena accennata prima che le foto rendessero incontrovertibile la natura del loro rapporto.

Anche se gli interessati sembrano non gradire questa attenzione da parte dei media, sono stati costretti a riconoscere che quanto anticipato da Spy era assolutamente fondato. Alla Gazzetta dello Sport, Scardina ha ammesso che del tenero c’è: ‘È venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale’. Non proprio una dichiarazione, ma poco ci manca. Diletta Leotta, dalla sua, non ha confermato né smentito.

VIRGILIO SPORT | 19-07-2019 11:34