Diletta Leotta bacia in barca Scardina: passione con King Toretto

King Toretto sorseggia da un calice, a bordo di una barca che fa molto Miami con un certo trasporto. Una disinvoltura condivisa dalla sua compagna, Diletta Leotta. Si baciano, poi, con una certa tenerezza. Le foto sono una esclusiva di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che firma questo scoop che vorrebbe battezzare i due come la coppia dell’estate. Ma è davvero così? C’è una attenzione tangibile nei confronti della signora del calcio e del pugile milanese, beccati già da Spy a Ibiza?

Tra Daniele Scardina e la Leotta la passione sarebbe esplosa di recente, dopo la frattura a questo punto notevole tra la conduttrice oggi a Dazn e l’ex, Matteo Mammì. Il manager di Sky Italia (e nipote di Oscar) sarebbe invece oggi legato a Anna Safroncik, attrice nota per fiction come Don Matteo e Vento di ponente e soap opera come Centro Vetrine ed ex di Giulio Berruti.

Una separazione irreversibile, anche se Diletta sarebbe stata assai possibilista in una recente intervista rilasciata a Gente. Forse per fatalismo, forse per riconoscenza e rispetto di un sentimento che li ha legati per un quinquennio.

In un recente passato, invece, si colloca l’incontro con il boxeur 28enne. Come è noto agli appassionati di pugilato, Scardina (anche detto King Toretto) è campione del mondo IBF dei pesi supermedi. Pur essendo nato a Milano e vissuto nella periferie milanese, Rozzano per la precisione, il pugile attualmente vive e si allena a Miami ed è amico intimo di tutti i più famosi rapper milanesi, da Fedez, a Sfera Ebbasta, da Marracash a Gué Pequeno, che le ha presentato Diletta. Da lì la scintilla estiva che, nonostante i tentativi maldestri di distrazione dei due, li ha posti al centro del gossip di questo inizio estate. Che poi, siano o meno, la coppia del 2019 è ancora tutto da interpretare.

VIRGILIO SPORT | 17-07-2019 10:13