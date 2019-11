Daniele Scardina, le frasi su Diletta Leotta svelano molto di più

Il talento, da solo, non basta né a conquistare obiettivi ambiziosi né a diventare popolari, componente della sua vita quotidiana da quando Diletta Leotta è entrata – prepotentemente – nella sua esistenza. Prima di allora, Daniele Scardina, il pugile che arriva da Rozzano, godeva di una notorietà ristretta all’ambiente di pertinenza, quello degli addetti ai lavori e degli appassionati.

Ma Diletta Leotta non è un personaggio che può essere chiuso in un ambito, in uno schema o in una griglia se si vuole. La conduttrice e giornalista televisiva è onnicomprensiva, trasversale e variegata tanto quanto il suo pubblico. Così lo è, ormai, anche King Toretto.

“Io, cioè noi, non abbiamo mai definito quello che c’è con una parola precisa. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti”. Così Daniele Scardina, detto appunto King Toretto, ha dichiarato al settimanale Oggi in merito al legame con Diletta.

Tra la Leotta e il pugile, la relazione è intensa e passionale come mai si è mostrata quella che l’ha vista accanto a Matteo Mammì, nelle rare occasioni pubbliche in cui sono comparsi insieme. La coincidenza del passaggio della Leotta da Sky a Dazn, l’ingresso nella sua professione del pugilato e la conclusione della sua relazione con Mammì, manager che ha ricoperto un ruolo di vertice all’interno della multinazionale televisiva, hanno presupposto questo incontro e la nascita di una storia che li vede l’uno accanto all’altra, tra sorrisi, bagni di sole e allegria.

Scardina ha già cercato di rispondere in maniera leggera, ma non superficiale in merito a chi lo ha interrogato sul suo essere accanto alla Leotta: “Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po’ di spazio. Al momento giusto saremo sicuramente capaci di definire ciò che ci lega”.

Altrettanto silenziosa, nonostante le foto e i video e le paparazzate con tanto di bacio a Gigi D’Alessio che tanto ha destato interesse, è Diletta Leotta. In questa nuova stagione della sua carriera, e della sua vita, la conduttrice ha intrapreso un percorso che la rafforza sul versante della sua immagine televisiva e sui social, che tanto l’hanno supportata nella conquista di contratti e celebrità. Logico che un nuovo amore vada dunque curato, protetto dalle azioni di disturbo che inevitabilmente lo investiranno.

VIRGILIO SPORT | 13-11-2019 12:22