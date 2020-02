Per quale squadra tifano i personaggi dello spettacolo?

Dare spettacolo è il loro lavoro, ma a volte lo spettacolo preferiscono guardarlo in tribuna o dal divano di casa. Anche le celebrità italiane hanno la loro squadra del cuore, e tra i protagonisti del mondo della televisione o della musica c’è chi non si risparmia affatto per tirare fuori tutta la propria passione. Sapete per chi tifano i vip di casa nostra?

Vip che fanno il tifo per la Juventus

Tra i cantanti: Eros Ramazzotti, Paolo Belli (che ha pure scritto l’inno della squadra), Samuele Bersani, Francesco Gabbani, Fabri Fibra, Giusy Ferreri, Gianna Nannini, Rita Pavone, Samuel dei Subsonica, Anna Tatangelo, Diodato, Patty Pravo, Shade, Riki, Morgan (anche se molto tiepido).

Tra gli attori e i personaggi tv (rigorosamente in ordine sparso): Ezio Greggio, Massimo Giletti, Linus, Alba Parietti, Luca Argentero, Michelle Hunziker, Raffaella Carrà, il mago Forest, Paolo Brosio, Giovanni Minoli, Giulio Base, Luciana Littizzetto, Pippo Baudo, Andrea Pezzi, Milly e Gabriella Carlucci, Cristina Chiabotto, Massimiliano Bruno, Beppe Convertini, Beppe Fiorello, Martina Colombari, Eleonora Pedron, Gabriel Garko, Fabrizio Gifuni, Luigi Lo Cascio, Neri Marcorè, Alessandro Preziosi, Pietro Sermonti, Federica Panicucci, Emilio Solfrizzi, Luca Ward. Senza dimenticare il tifosissimo Mike Bongiorno.

Non sono personaggi dello spettacolo ma in tv ci vanno spesso e tifano la Juve anche questi giornalisti: Bruno Vespa, Giampiero Mughini, Mario Calabresi, Ezio Mauro, Lamberto Sposini, Sandro Veronesi, Piero Angela, Gigi Moncalvo, Sergio Rizzo, Francesco Giorgino, Pierluigi Battista e Mario Adinolfi. Pure Marco Travaglio in più occasioni si è dichiarato juventino.

Tra i politici: l’ex premier Paolo Gentiloni, Francesco Boccia (Pd), Pier Luigi Bersani, Renato Brunetta, Rocco Buttiglione, Raffaele Fitto, Stefania Prestigiacomo e il mitico Antonio Razzi.

Altri campioni di altri sport tifano Juve: Stefano Baldini, Loris Capirossi, Gigi Datome, Jean Alesi, Jarno Trulli, Paolo Bettini, Dino Meneghin, Claudio Chiappucci, Alessandro Petacchi.

Vip che fanno il tifo per l’Inter

Ben rappresentate anche le due milanesi. L’Inter può vantare personaggi famosi soprattutto nel mondo della musica: Amadeus, Andrea Bocelli, Elio e le storie tese, Luciano Ligabue, Vasco Rossi, Rosario Fiorello, Adriano Celentano, Roberto Vecchioni, oltre a Paolo Bonolis, Aldo Giovanni e Giacomo, Enrico Mentana, Gad Lerner, Belen Rodriguez, Biagio Antonacci, Max Pezzali, Alessandro Cattelan, Valentina Vezzali, Fabio De Luigi, Matilde Gioli, Fabio Fognini, Elenoire Casalegno, Francesco Molinari, Luisa Corna, il comico Pucci, Enrico Ruggeri, Nina Zilli, Francesca Renga.

Vip che fanno il tifo per il Milan

Per il Milan tra i politici è nota la fede rossonera di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Tra i personaggi dello spettacolo: D, iego Abatantuono, Teo Teocoli, Gerry Scotti, Gene Gnocchi, Massimo Boldi, Mauro Di Francesco, Giorgio Mastrota, Melissa Satta, Natalia Estrada. Tra i cantanti: Elettra Lamborghini, Laura Pausini, Ornella Vanoni, Francesco Sarcina (frontman delle Vibrazioni) e Malika Ayane.

Vip che fanno il tifo per la Roma e… per la Lazio

Tra attori e musicisti della capitale il tifo si divide ovviamente tra Roma e Lazio. Dopo lo scudetto del 2001 Sabrina Ferilli è diventata la madrina giallorossa, ma oltre a lei sono tifosissimi anche Antonello Venditti, Claudio Amendola, Carlo Verdone, Cristiana Capotondi, Ilary Blasi, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e poi ancora i cantanti Claudio Baglioni, Luca Barbarossa, Max Gazzè, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, Ultimo, Tosca, Michele Zarrillo, Giordana Angi e Leo Gassmann.

Christian De Sica, Giorgia, Paola Turci, Fabrizio Moro, Enrico Papi e Anna Falchi invece hanno il cuore biancoceleste. Tifoso della Lazio anche Achille Lauro

Vip che fanno il tifo per il Napoli

A tifare Napoli sono soprattutto i partenopei doc come Luigi di Maio, Gigi D’Alessio, Roberto Saviano, Sofia Loren, Nino D’Angelo, Vincenzo Salemme, Paolo Sorrentino, Clemente Mastella, Edoardo Bennato, Peppino di Capri, Serena Auteri, Luciano de Crescenzo, Frank Matano, Vittorio Emanuele di Savoia, Maurizia Cacciatori, Stefano de Martino, Alessandro Siani, il rapper Anastasio (che ha fatto pure una canzone su Maurizio Sarri), Peppe Servillo.

I personaggi pubblici toscani invece amano la Fiorentina: Matteo Renzi, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Marco Masini, Irene Grandi, Riccardo Fogli, Piero Pelù e Pupo. E poi ancora Simona Ventura e Piero Chiambretti ad esempio sono tifosi del Torino, Gianni Morandi del Bologna; Dj Francesco e Roby Facchinetti dell’Atalanta, Fabio Fazio e Dario Vergassola della Sampdoria, e Ficarra&Picone… del Palermo; Ermal Meta è invece tifoso del Bari; Enrico Nigiotti è tifoso del Livorno.

VIRGILIO SPORT | 06-02-2020 10:16