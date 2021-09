Mihajlovic a rischio: su di lui aleggia il fantasma di Ranieri

Un punto in tre partite, addirittura dodici i goal subiti: il Bologna è in chiara difficoltà dopo un ottimo inizio, che aveva visto i rossoblù esordire con due vittorie e un pari prezioso strappato al ‘Gewiss Stadium’ contro l’Atalanta.

Se il ko di San Siro con l’Inter era stato messo in preventivo, per la pesante sconfitta di Empoli non ci sono grosse giustificazioni: felsinei disattenti e piegati dal calcio scintillante di Andreazzoli, uscito vincitore dalla sfida col collega Sinisa Mihajlovic.

Proprio la panchina del tecnico serbo, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, è in bilico: in caso di un altro risultato negativo nel prossimo match al ‘Dall’Ara’ con la Lazio, il presidente Saputo potrebbe lanciare un messaggio forte all’ambiente procedendo con l’esonero dell’ex difensore dopo il divorzio già sancito ieri con il ds Sabatini.

In tal caso, il favorito per prendere il posto di Mihajlovic sarebbe Claudio Ranieri, rimasto senza squadra al termine della scorsa stagione, quando ha ottenuto un positivo nono posto con la Sampdoria.

A Mihajlovic non resta che allontanare lo spettro dell’allenatore romano con una prova convincente, ironia della sorte proprio contro una squadra a cui è storicamente legato.

OMNISPORT | 28-09-2021 09:28