Mihajlovic: "Abbiamo dormito"

Sinisa Mihajlovic è molto deluso per la sconfitta ad Empoli del suo Bologna: “Il rigore sbagliato da Arnautovic? Se avesse segnato non avrebbe cambiato la partita. Per come abbiamo giocato non avremmo portato a casa i punti a prescindere dal rigore. L’Empoli ha vinto meritatamente, noi eravamo a dir poco addormentati. C’è stata una piccola reazione nel secondo tempo ma comunque molto molto male”.

I tanti errori in difesa: “Quello che non posso accettare è l’atteggiamento sbagliato. Se non mettiamo in campo l’atteggiamento giusto si rischia di fare brutte figure, lo dico dall’inizio della stagione e l’ho ripetuto fino a prima della partita ai ragazzi. Questo mi fa molto arrabbiare. Abbiamo troppi alti e bassi e questa partita non è giustificabile per nessuno. Mi dispiace per tutti, per i tifosi e il presidente. Sono molto deluso. Si vedeva che loro ci stavano mettendo di più per vincere questa partita. Se noi pensiamo di essere più forti sulla carta per poi non mettere i campo queste caratteristiche, perderemo tutte le prossime gare”.

OMNISPORT | 26-09-2021 18:06