Mihajlovic avvisa i suoi: "Non siamo ancora salvi"

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro la Sampdoria: “Anche se dovessimo vincerla non saremmo ancora salvi. Il campionato è ancora lungo. Giochiamo partita per partita. Le prossime sono due sfide alla nostra portata, però dobbiamo rimanere sempre concentrati e cercare di fare il meglio possibile. Con la Sampdoria sarà una gara dura, ma se mettiamo in campo il giusto atteggiamento possiamo far bene. Dipende molto da noi”.

“Loro possono cambiare diversi moduli anche a partita in corso ma noi ci siamo preparati bene”, ha continuato l’allenatore rossoblu, che ha preferito glissare sul suo futuro: “Il mio futuro è domani, io sono concentrato per vincere e finire bene il campionato. Poi ci sarà tempo per parlare di tutto”.

OMNISPORT | 13-03-2021 14:55