Mihajlovic gela Orsolini: "Se non si sveglia va in tribuna"

E’ subito show nella prima conferenza della nuova stagione di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna, alla vigilia della trasferta contro il Milan, come sempre è stato chiarissimo lanciando messaggi a tutti.

Nel mirino di Mihajlovic c’è ancora Riccardo Orsolini, giocatore già pungolato nella scorsa stagione e che aveva rimproverato al suo allenatore di non avergli parlato in privato. “Prima di dirlo a voi l’ho detto a lui almeno 4 volte, quindi non è così. Dissi che si doveva svegliare e infatti lo misi in panchina, se risuccede il prossimo passo è la tribuna”.

Quindi il tecnico serbo promuove la riapertura degli stadi ma anche in questo caso non mancano le frecciate nei confronti del mondo politico. “Era ora che aprissero: a Rimini in spiaggia la gente stava una sopra all’altra e gli stadi vuoti… Perché questo? Non lo so, non c’era una logica, come in tanti decreti fatti. A volte aprivano dei posti e ne chiudevano altri, senza logica… E gli stadi no, mah…”.

Mihajlovic infine ne ha anche per la sua squadra a cui lancia un avvertimento. “L’obiettivo è crescere. Dobbiamo giocare le partite e non si può perdere senza combattere e l’anno scorso è successo in due occasioni, una proprio col Milan. Ma era una situazione strana dopo il Covid e qualche scusa l’ho trovata, quest’anno se succede di nuovo mi arrabbio, è un casino”.

OMNISPORT | 20-09-2020 18:06