01-12-2021 23:11

Il Bologna è sesto, in lizza per l’Europa, dopo la bella vittoria contro la Roma. E Sinisa Mihajlovic vuole che i suoi non si accontentino: “Penso che con la vittoria di oggi abbiamo riscattato la confitta con il Venezia. Abbiamo 24 punti ma in classifica ci sono tante squadre a distanza ravvicinata”.

“Noi dobbiamo continuare con questo spirito e pensare partita per partita. Domenica faremo di tutto per vincere di nuovo”, ha continuato il tecnico serbo.

OMNISPORT