Milan, altro colpo: arriva il nuovo innesto per la fascia

Altro corteggiamento che finisce a buon fine per il Milan. Maldini e Massara infatti, limando gli ultimi dettagli, hanno concluso con successo l’ennesima operazione in entrata del mercato rossonero che dopo gli innesti di Giroud, Maignan e Ballo-Tourè registra anche l’arrivo di Alessandro Florenzi.

Il giocatore della Roma era il numero uno sul taccuino dei dirigenti milanisti per riempire il vuoto lasciato sull’esterno dal ritorno in Inghilterra di Diogo Dalot.

Gli altri profili, da Odriozola del Real Madrid a Dest del Barcellona, non hanno mai scaldato fino in fondo gli uomini di mercato del Milan i quali, sentendosi in serata coi colleghi giallorossi, sono giunti finalmente alla tanto attesa fumata bianca per il terzino classe 1991.

Quest’ultimo, dopo le esperienze con Valencia e PSG, raggiungerà Milano in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto in favore del club di via Aldo Rossi fissato a 4,5.

Decisiva per sbloccare la trattativa in serata è stata la scelta di Florenzi di rinunciare a una mensilità del valore di 400 mila euro, una decisione questa che ha consentito alle parti (con un’intesa di massima raggiunta già da giorni) di chiudere finalmente un affare i cui tempi si stavano oltremodo allungando.

Stefano Pioli dunque, in attesa degli ultimi colpi necessari per completare la rosa, può festeggiare l’arrivo a Milanello dell’uomo a tutta fascia che aveva richiesto con tanta insistenza, uno che, come dimostrano i 25 gol segnati in Serie A, potrà rivelarsi molto pericoloso anche sottoporta.

OMNISPORT | 18-08-2021 23:05