Milan, Bakayoko ai saluti: intesa Chelsea-Adana Demirspor

24-01-2023 20:03

L’avventura di Tiémoué Bakayoko al Milan potrebbe essere arrivata al termine. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco ‘Vole’, infatti l’Adana Demirspor è a un passo dal definire l’ingaggio del centrocampista francese, in prestito ai rossoneri dal Chelsea dall’estate 2021, ma mai preso in considerazione da Stefano Pioli nella prima parte dell’attuale stagione, nella quale Bakayoko non è stato impiegato neppure per un minuto.

L’Adana, formazione del massimo campionato turco allenata da Vincenzo Montella, ha infatti già raggiunto un accordo con i Blues per rilevare gli ultimi 18 mesi del contratto di Bakayoko, che andrebbe in scadenza con i londinesi nel giugno 2024, mentre tra cinque mesi scadrebbe il prestito biennale al Milan che poteva vantare il riscatto obbligatorio al raggiungimento di un determinato numero di presenze, ma che ha deciso di non puntare sull’ex Monaco e che si è già detto disponibile alla risoluzione anticipata del prestito.

Nelle prossime ore i dirigenti dell’Adana dovranno cercare di trovare l’accordo con i rappresentanti del giocatore, il cui ingaggio al Milan era di poco superiore ai 2,1 milioni netti.

.