Milan-Bologna, Mihajlovic: "Preso gol per due nostri errori"

27-08-2022 23:48

Al termine del match perso 2-0 contro il Milan, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato a Dazn: “Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo preso due gol per due errori nostri, con due passaggi in uscita. Abbiamo sofferto qualche ripartenza, sapevamo di farlo. Il Milan è sempre la squadra campione d’Italia. Fino al gol di Leao abbiamo fatto bene, Leao non voleva calciare così, ha sbagliato e ha ingannato Skorupski”.

“Abbiamo giocato bene – continua Mihajlovic -, ma non abbiamo attaccato troppo la profondità e per questo non siamo stati pericolosi. Barrow è un ragazzo sensibile, un giocatore importante, ma non riesce a dare quello che ci aspettiamo. Forse anche io sbaglio qualcosa con lui, non lo so. Quando è arrivato ha fatto bene, ma poi non ha trovato continuità”.