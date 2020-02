Milan, bufera social dopo le bordate di Boban

Basterebbe rileggersi le tre interviste concesse negli ultimi giorni da Maldini prima, Gazidis poi e Boban oggi per rendersi conto del caos che regna in casa Milan. E’ stato un crescendo di frecciatine che si è concluso proprio con le bordate del croato, il più esplicito di tutti nel mettere a nudo le contraddizioni in seno al club.

L’INTERVISTA – Boban è stato chiaro su tutto, lanciando frecciate precise a Gazidis ( “Rangnick? Il fatto che parliamo di queste cose non fa bene a nessuno, soprattutto alla viglia di una partita importante. Non averci avvisato è stato irrispettoso e inelegante. Non è da Milan. Almeno quello che ricordavamo fosse il Milan”) e ad Elliott (“urge confronto con la proprietà”) facendo capire l’aria che si respira.

LE REAZIONI – In subbuglio tutti i tifosi del Milan sui social: “La resa dei conti. Ora si saprà chi vuole mettere i piedi in testa e a chi. Io sto dalla parte di Maldini e Boban. A ognuno il suo campo. Gazidis si occupi delle parte amministrativa, di conti e di sponsor”.

LO SCHIERAMENTO – La maggioranza dei fan è contro Gazidis: “Istintivamente direi che perdere Boban e Maldini a giugno sarebbe una sciagura. Razionalmente…anche. Ripartire da zero per l’ennesima volta non benissimo. Ora che forse il progetto stadio potrebbe far svoltare era il caso di dare continuità all’area tecnica”.

PAURA – C’è chi scrive: “Se una persona intelligente come Boban esplode in questo modo significa che la situazione in casa Milan è ormai compromessa; Da una presidenza normale ora si attenderebbe una risposta forte, stiamo a vedere” o anche: “Se mandano via Boban e Maldini sarà poi difficile per Gazidis tenere vicina la tifoseria. In questo modo se non ottieni subito risultati non hai nessun filtro”.

AMBIENTE – La preoccupazione è palese: “Dopo le parole di Boban rivolte a Gazidis vorrei vedere la faccia dei tifosotti Tuttapposters, che erano sicuri che nel Milan regnasse l’amore e che era tutta un’invenzione per destabilizzare l’ambiente” o anche: “Con la prossima ed ennesima rivoluzione estiva, e le certe dimissioni (o licenziamento) di Maldini e Boban, spero si plachi la furia iconoclasta della proprietà pro tempore”.

VOCI CONTRO – Non mancano però i detrattori di Boban e Maldini: “Sarei tutta la vita con Boban e Maldini se nn fosse che ci hanno regalato prima Giampaolo scaricandolo dopo 3 partite e poi Pioli x non pagare Spalletti 3mln in più. Anche loro hanno le loro belle colpe” e infine: “Mi spiace dirlo ma l’intervista di Boban è inopportuna. Dice che è sbagliato parlare di questa cosa “alla vigilia di una partita importante” e lo fa lui. Al netto di Gazidis io rimango convinto che gli ex campioni è bene rimangano lontani dalla scrivania”.

SPORTEVAI | 29-02-2020 09:15