Milan, chi è Massimo Calvelli l'ex tennista da classifica ATP che ha preso le redini del club e ha chiuso l'operazione Amorim

L'uomo in più di questo nuovo Milan sarebbe l'ex tennista (in classifica ATP) capace di portarsi ai vertici dell'industria sportiva e guidare il club di via Aldo Rossi

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il suo nome non è assolutamente una novità assoluta, sia per il contributo alla crescita del movimento tennistico italiano sia per le qualità da manager dimostrate. E non da oggi che il Milan targato RedBird, Gerry Cardinale dunque, ha virato su Massimo Calvelli il quale avrebbe condotto senza apparenti intoppi ulteriori l’operazione che ha condotto alla firma di Ruben Amorim, prossimo allenatore della squadra rossonera. Negli ultimi mesi il manager toscano è cresciuto all’interno della struttura societaria acquisendo un ruolo operativo sempre più determinante nel quadro della riorganizzazione dirigenziale avviata dal club con il reset di Giorgio Furlani.

Chi è Massimo Calvelli

Nato a Montevarchi nel 1974, Calvelli si è avvicinato allo sport per la passione mai nascosta e mai accantonata per il tennis. Braccio discreto, eleganza e ottima scuola ha costruito la propria carriera arrivando ad occupare la posizione numero 255 del ranking ATP, prima di intraprendere un percorso manageriale che lo ha condotto a metere a frutto le competenze tecniche da sportivo nell’industria sportiva internazionale a partire da Wilson e Nike, dove si è occupato di marketing e gestione di grandi partnership sportive.

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Il passato da tennista in classifica

Nel 2019 fu il Telegraph a indicarlo come prossimo direttore esecutivo dell’Atp, all’avvento dell’era Gaudenzi ma fu l’anno successivo a segnare la svolta in quanto amministratore delegato. Durante il suo mandato il circuito maschile ha registrato una crescita significativa di ricavi e profitti, consolidando la sua reputazione come dirigente di livello internazionale.

Manager dello sport

Già allora come Senior Sport Marketing Director della Nike, Calvelli si era guadagnato la nomea di ottimo mediatore e negoziatore nelle fasi di trattativa: ha gestito i principali contratti di sponsorizzazione del passato per Serena Williams, Rafael Nadal, Roger Federer, Naomi Osaka, Maria Sharapova.

Abile ma rigoroso e corretto nell’estate del 2025 è poi entrato nell’universo RedBird come CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners, diventando rapidamente uno dei collaboratori più fidati di Cardinale.

L’ingresso nel Milan e l’operazione Amorim

L’ingresso nel Consiglio di Amministrazione del Milan, avvenuto alla fine del 2025, ha rappresentato soltanto il primo passo della sua scalata all’interno del club. Sulla carta, Calvelli non è CEO, ma è considerato il perno delle decisioni strategiche della società e abile negoziatore in aderenza piena alle indicazioni della proprietà nonché uomo di fiducia di Cardinale. Fino all’operazione che ha condotto il club di via Aldo Rossi a chiudere con Amorim, dopo che era evidente che Glasner e Rangnick erano ormai una via impercorribile.