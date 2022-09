Milan: Dest ultimo colpo di mercato

01-09-2022 12:51

Wranckx per il centrocampo e Dest per la fascia destra. A meno di clamorosi colpi di scena, il mercato in casa Milan si chiuderà con questi due innesti.

Aster Vranckx ha terminato l’idoneità sportiva e può ora recarsi a Casa Milan per la firma sul suo nuovo contratto. Dest invece è partito stamane da Barcellona con un volo privato ed è atterrato a Milano dove svolgerà oggi la consueta giornata di test medici prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan.

Il 21 enne esterno difensivo del Barca, arriva al Milan sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.