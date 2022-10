Milan, Gazidis: "Pioli persona speciale"

20-10-2022 23:50

L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis a margine dei Gazzetta Sport Awards ha parlato di Stefano Pioli: “È una persona speciale. Ha i valori del club. È un allenatore con idee chiare, s’impegna per far crescere i giovani. Stefano è fondamentale per questo Milan e per la nostra crescita”.

L’obiettivo in Champions League: “Vogliamo sempre crescere, migliorare ogni giorno e vincere ancora; per i nostri tifosi è stata una grande gioia. Dobbiamo avere questa ambizione. L’obiettivo? Certamente qualificarsi agli ottavi: è necessario vincere entrambe le partite ed è questo il nostro obiettivo”.