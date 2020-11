Milan, infortunio Ibrahimovic: svelati i tempi di recupero

“Ibra non è solito uscire dal campo”. Con queste parole intrise di preoccupazione Daniele Bonera , collaboratore tecnico di Stefano Pioli che ha guidato il Milan dalla panchina contro il Napoli a causa della positività del tecnico emiliano al Coronavirus, aveva commentato la sostituzione forzata di Zlatan Ibrahimovic , uscito al San Paolo a dieci minuti dalla fine a causa di un infortunio muscolare.

Il presagio dell’ex difensore rossonero è stato confermato dai fatti, perché gli esami strumentali cui si è sottoposto l’attaccante svedese hanno svelato l’esistenza di una lesione muscolare .

Attraverso una nota ufficiale, il Milan ha comunicato che Ibrahimovic ha riportato una “lesione muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Un esame di controllo verrà effettuato fra 10 giorni”.

Sicura quindi l’assenza del fuoriclasse svedese per le prossime due partite della fase a gironi di Europa League contro Lilla e Celtic , gare in cui i rossoneri cercheranno i punti della qualificazione dopo il brutto ko casalingo contro i francesi, unica sconfitta dell’ottimo inizio di stagione del Diavolo.

Ibrahimovic, però, salterà anche la partita di campionato in programma domenica alle 15 in casa contro la Fiorentina , mentre all’esito degli esami che verranno effettuati tra dieci giorni sarà legata la sua presenza nella trasferta del 6 dicembre in casa della Sampdoria.

Nuovo stop quindi nella stagione del numero 11 rossonero, già costretto a fermarsi tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre a causa della positività al Coronavirus .

Un imprevisto che non ha però scalfito la smagliante forma dello svedese, capocannoniere del campionato con 10 reti segnate in appena sei partite disputate, ma ancora a caccia del primo gol nella fase a gironi di Europa League. L’ultima speranza di riuscirci è a questo punto legata alla partita in casa dello Sparta Praga del 10 dicembre, l’ultima del girone.



OMNISPORT | 23-11-2020 14:00