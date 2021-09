Milan-Inter: derby di mercato per lo scontento del Real

Da tempo oggetto misterioso del Real Madrid, Isco continua ad avere pretendenti in Italia: la prossima sessione di mercato invernale potrebbe essere quella decisiva per il trasferimento del giocatore in Serie A.

Il centrocampista spagnolo è seguito da tempo dal Milan: il suo contratto scade al termine della stagione e il calciatore non ha intenzione di rinnovare con i blancos. Secondo i media iberici, il Diavolo, che già ne aveva tentato l’acquisto la scorsa estate, sarebbe pronto a farsi avanti a gennaio per offrigli un contratto per l’anno prossimo, quando potrebbe sbarcare a Milanello a parametro zero.

Nelle ultime ore ha però preso quota l’opzione di un trasferimento sull’altra sponda del Naviglio, all‘Inter. I nerazzurri, che devono fare i conti con l’addio quasi certo di Christian Eriksen e con i continui infortuni di Stefano Sensi, avrebbero messo gli occhi sul nazionale spagnolo, e starebbero valutando l’ingaggio già per la prossima sessione invernale.

Simone Inzaghi ha già avvertito la società della necessità di un rinforzo di qualità in mezzo al campo, e Isco potrebbe essere un sostituito ideale dello sfortunato danese, tanto che già in passato si era parlato di un possibile scambio.

Isco, che negli scorsi mesi era stato accostato anche alla Juventus, nelle ultime settimane ha ricevuto il supporto del tecnico del Real Carlo Ancelotti, che spera di rilanciarlo: “Si è presentato e ha lavorato molto bene, è già pronto per giocare. Non posso fare paragoni con gli anni precedenti, perché io non ero in questa panchina, ma oggi Isco può competere con tutti per un posto da titolare”. Nei prossimi mesi il giocatore prenderà una decisione definitiva sul suo futuro.

OMNISPORT | 14-09-2021 09:20