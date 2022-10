Milan, Kalulu cambia agente: si va avanti per il rinnovo

19-10-2022 21:33

C’è una novità per quanto riguarda rinnovo di Pierre Kalulu. A quanto si apprende, il difensore transalpino ha cambiato agente, passando all’agenzia Stellar Sports di Jonathan Barnett, la stessa che cura gli interessi anche di un altro suo compagno rossonero, in prestito dal Barcellona, ovvero Sergiño Dest.

La questione legata al prolungamento del francese tuttavia non dovrebbe mutare molto. I precedenti agenti avevano già impostato una base con il Milan, che allora dovrà essere di nuovo discussa. Non variano, tuttavia, gli obiettivi fissati dalla società e dal giocatore stesso, vale a dire trovare un accordo per rinnovare con estensione della durata e anche aumento dell’ingaggio.

Nei prossimi giorni dovrebbero iniziare i contatti tra le due parti.