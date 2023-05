Milan, Leao: "Voglio la Premier League e il Pallone d'Oro"

L'attaccante portoghese ha parlato del suo futuro in un'intervista

15-05-2023 18:19

L’attaccante del Milan Rafael Leao in un’intervista a Gaffer ha parlato del suo futuro: “Dove vorrei giocare? In Premier League. Penso che ogni giocatore voglia giocare in Premier perché è un campionato molto competitivo. Ha un calcio coinvolgente, grandi squadre e un pubblico mondiale”.

L’attaccante esterno portoghese è molto ambizioso: “Dal punto di vista calcistico, il mio obiettivo è vincere la Champions League e il Pallone d’Oro”.

Lo scudetto al Milan: “Era qualcosa che la nostra squadra aspettava da tempo. È stato il risultato di molto impegno e lavoro, è stato storico! È stato un momento molto speciale per me personalmente perché è stato il primo scudetto che ho vinto”.

L’hobby della musica: “È il mio modo di esprimermi. Non sono uno che fa molte interviste e non molte persone sanno tante cose della mia vita personale, quindi la musica è dove posso ritrovare me stesso. Mi permette di sentirmi a mio agio a parlare di certe cose che non tendo ad esprimere a livello calcistico. Spero di rendere la mia etichetta uno dei più grandi nomi familiari nel mondo della musica”.