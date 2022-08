02-08-2022 11:15

Conclusa finalmente la telenovela legata a Charles De Ketelaere, il Milan può finalmente concentrarsi su altri obiettivi di mercato per completare la rosa per la stagione 2022/2023.

Milan, priorità difesa: in ballo Tanganga e Diallo

La prima missione su cui Maldini e Massara rivolgeranno i loro sforzi è quella di completare il pacchetto arretrato trovando un nuovo difensore centrale.

A questo proposito, dopo gli screening delle scorse settimane, in lista paiono essere rimasti solo due nomi, quelli di Abdou Diallo, ventiseienne del Psg, e Japhet Tanganga, ventitreenne del Tottenham.

Sfida Diallo-Tanganga: chi è il favorito per il Milan

Fra i due, come riporta Tuttosport, a solleticare maggiormente gli uomini di mercato rossoneri è il senegalese vincitore della Coppa d’Africa 2022.

Costui infatti, rispetto al pari ruolo degli Spurs, avrebbe dalla sua una maggior duttilità potendo essere impiegato non solo come centrale ma anche, all’occorrenza, come terzino sinistro.

Milan, non solo difesa: occhio al centrocampo

È verosimile dunque attendersi che, nei prossimi giorni, il Milan vada all’assalto di uno dei due profili individuati per rimpolpare le rotazioni in difesa. L’obiettivo, sia per Diallo che per Tanganga, è ottenere un nuovo giocatore attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto in modo da non gravare eccessivamente sul bilancio del club.

Club che poi proverà ad investire anche per l’ultimo obiettivo di mercato, ovvero un centrocampista centrale. In quest’ottica, resta sempre viva la fiammella della speranza per Renato Sanches anche se le piste per Carney Chukwuemeka e Pape Mate Sarr paiono sulla carta decisamente più percorribili.

