Milan: per Renato Sanches si spera ancora

28-07-2022 11:22

Il Milan non ha ancora smesso di seguire la pista che porta a Renato Sanches. Secondo il Corriere della Sera, per Maldini e Massara il portoghese del Lilla è ancora un obiettivo facilmente raggiungibile. Se in prima istanza il PSG sembrava favorito per l’acquisizione del cartellino, ora le piste si sarebbero raffredate a causa di divergenze sui diritti di immagine. Per questo, i rossoneri possono ancora sperare e gli uomini mercato stanno studiando la situazione nel caso in cui l’affare de Ketelaere dovesse saltare.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE