Milan, Parolo: "Klose studia da Pioli, ecco cosa mi ha detto..."

22-03-2022 19:06

La scorsa settimana, Miroslav Klose ha trascorso un paio di giorni a Milanello, per osservare da vicino il lavoro di Stefano Pioli, suo ex allenatore ai tempi della Lazio. La leggenda tedesca studia per diventare allenatore e come modello da seguire ha anche il tecnico del Milan.

Stesso discorso vale per Parolo, che dopo essere stato a cena con Klose ha dichiarato: “Quando Theo parte in progressione e trova il buco centrale non lo fermi mai – ha raccontato a Dazn -. Klose mi ha raccontato che Pioli ha insistito molto tutta la settimana su questo movimento ad accentrarsi degli esterni. Poi durante la partita di Cagliari abbiamo scoperto perché il mister abbia insistito così tanto. C’è della strategia: anche contro la Roma all’Olimpico, il MIlan attaccava la profondità, giocava tra le linee”.

OMNISPORT