Milan, Pioli: "Bisogna solo stare zitti e lavorare"

24-01-2023 23:31

Il Milan è secondo in classifica, ma con il brutto ko per 4-0 in casa della Lazio il Napoli è ora a +12. Un momento negativo che non può lasciare tranquillo Stefano Pioli, che ne ha parlato a Dazn: “Dobbiamo tornare a Milanello a lavorare e bene, non stiamo giocando secondo le nostre possibilità. Adesso sono tante le cose che non funzionano. Sono qui a parlare perché devo, bisognerebbe stare zitti e lavorare. Meglio”.

Un periodo negativo per Pioli: “È un momento delicato. In 20 giorni non abbiamo fatto buone prestazioni né risultati – ha aggiunto -. La squadra deve essere più compatta, attenta e collaborativa. Continuare a fare questi errori vuol dire creare ancora più difficoltà”. Lo Scudetto è ora lontano: “Dobbiamo tornare a giocare come sappiamo e farlo il prima possibile. Cercherò anch’io di parlare meno e lavorare di più“.