Milan-Roma, Ibanez: "Possiamo essere anche noi una big"

08-01-2023 23:52

In quota Roma, si è presentato Roger Ibanez in conferenza stampa. Mourinho, causa squalifica, non ha potuto parlare con i giornalisti. Le dichiarazioni di Ibanez: “È stata una partita difficile. Oggi un po’ più tosta, ma ce l’abbiamo fatta e un punto fuori casa è importantissimo per noi”.

Avete il rimpianto di non aver giocato tutta la partita come gli ultimi 10 minuti?

“Il Milan non ha giocato alla fine come ha fatto all’inizio, pressavano di più. Poi hanno aperto gli spazi e siamo arrivati alle due palle inattive”.

Sei contento per il gol?

“Oggi sono contento, è anche il compleanno di mio padre e lo dedico a lui. Sono molto contento anche per Abraham, lui deve avere pazienza”.

Avete fermato tutte le grandi in trasferta…

“Possiamo essere anche noi grandi. Giochiamo alla pari con loro. Abbiamo fatto punti con l’Inter e con il Milan. Siamo

Vi dispiace, considerata la grande qualità dei giocatori offensivi, non proporre un gioco all’altezza?

Dobbiamo lavorarci ogni giorno in allenamento. Poi con la consapevolezza che ne deriva arriviamo in campo ed è più facile. Dovremmo proporre un po’ più di gioco, lo sappiamo, ma l’importante è fare punti”.