Milan-Sanremo, ultima Monumento con le vecchie regole. Sagan: "Non ci hanno interpellato"

Manca ormai poco alla Milano-Sanremo, in programma il 20 marzo. Sarà l’ultima classica Monumento con le vecchie regole in tema di sicurezza. Le nuove entreranno in vigore dal primo aprile e non sono mancate le discussioni, soprattutto la decisione di eliminare la posizione ‘super-tuck’ in discesa che prevede di stare fuori sella con il busto avanzato oltre il manubrio.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Peter Sagan non si è mostrato entusiasta di questa scelta: “Adesso mi fate questa domanda – ha detto il 31enne slovacco della Bora-Hansgrohe -. Però l’Uci prima non ha parlato con nessuno, per discutere su cosa sia pericoloso e cosa no. Hanno preso la decisione e la decisione è questa. Adesso c’è poco da parlare. Almeno vedere la nostra opinione… Non so. Dobbiamo prenderla così… va bene. Ci sono diverse cose più pericolose che non la posizione in bici”.

OMNISPORT | 18-03-2021 15:09