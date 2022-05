Sassuolo-Milan, Dionisi: "Giocheremo con entusiasmo"

17-05-2022 21:50

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in occasione dell’evento del convegno Generazione S della partita contro il Milan di domenica valida per la 38° giornata di Serie A.

Queste le parole di Dionisi:

“Sognavamo di vivere questa partita, non potevamo sperare di meglio che terminare il campionato contro una squadra importante che si giocherà tutto contro di noi. Noi ce la giocheremo nel miglior modo immaginabile, con entusiasmo: ci farebbe piacere finire in modo positiva, siamo consapevoli che sarà una partita complicata. Non conta cosa si è fatto in passato, noi speriamo di far ricordare quello che faremo domenica”.

OMNISPORT