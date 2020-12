Milan scatenato anche sul mercato: due colpi e tre rinnovi in arrivo

Il Milan vola in campionato ed è scatenato anche sul mercato. Sul campo non si ferma il momento d’oro dei rossoneri, in vetta alla classifica di Serie A con cinque punti di vantaggio su Inter e Sassuolo: ma la società sta già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli a gennaio e per la prossima stagione.

In primis, la situazione rinnovi: si registrano importanti passi avanti nella trattativa per il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista offensivo turco sta valutando con il suo agente la possibilità di abbassare l’iniziale richiesta da 6 milioni di euro, per trovare un accordo con il Diavolo che invece propone non oltre 4 milioni di euro a stagione. E’ stato fissato un summit a dicembre tra Maldini, Massara e l’entourage dell’ex Bayer Leverkusen per trovare un accordo.

Novità importanti anche per Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. Proseguono i contatti con l’agente Mino Raiola per entrambi i giocatori in scadenza, il portiere rossonero vuole fortemente rimanere a Milanello, ed è in pressing sul suo procuratore per trovare l’accordo: “Rimanere a lungo? Certo, ne parlerà il procuratore con la società. Non c’è nessun problema. Mino sa quello che deve fare, la società vedrà”, ha detto l’estremo difensore. Anche per il rinnovo dell’attaccante di Malmoe, sempre più innamorato del Milan, c’è ottimismo e il Diavolo spera in una doppia firma con Raiola entro gennaio.

Discorso entrate: la Gazzetta dello Sport riporta di una importante accelerata per Ozan Kabak, talentuoso difensore dello Schalke 04 che potrebbe sbarcare in Italia già a gennaio. Il Milan è in pressing sull’entourage del classe 2000 e si spera in uno sconto da parte del club tedesco, che potrebbe lasciar partire il giocatore per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Per l’estate il Diavolo ha poi prenotato Florian Thauvin. L’attaccante francese del Marsiglia ha rivelato di aver apprezzato molto il corteggiamento di Paolo Maldini: a giugno si libererà a parametro zero e a breve potrà trovare un accordo con la società rossonera.

