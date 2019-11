Milan, se salta Ibra si va su un obiettivo dell'Inter

L’apertura del mercato di gennaio è ancora abbastanza lontana, eppure alla vigilia dell’inizio dello sprint finale del campionato di Serie A prima della sosta natalizia già non si parla d’altro che delle mosse che vedranno protagoniste le big del torneo. Su tutte sono attese le milanesi, che seppur per motivi diversi dovrebbero essere tra le società più attive. Il tema dominante è però il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che sembra pronto a tornare in Italia sette anni dopo il passaggio dal Milan al Paris Saint-Germain. I rossoneri fanno sul serio, ma le ultime notizie sul futuro dello svedese non lasciano tranquilli i tifosi del Diavolo.

Dopo la decisione di lasciare gli Stati Uniti al termine del contratto con i Los Angeles Galaxy, dove Ibrahimovic ha giocato per due anni, Zlatan è infatti tentato da una parte dalla possibilità di tornare in Serie A, dove lo cercano anche Napoli, Roma e soprattutto Bologna, dall’altra di dare l’addio al calcio.

A paventare questa possibilità è stato il direttore sportivo del Bologna Walter Sabatini, che cita una fonte molto particolare e molto vicina al giocatore: "Ho parlato con Mihajlovic e mi ha detto che Zlatan sta decidendo sul suo futuro, anche in vista di un possibile ritiro” le parole dell’esperto dirigente umbro.

L’ipotesi Ibra al Bologna è iniziata a circolare proprio in virtù del rapporto tra il giocatore e Sinisa Mihajlovic, allenatore in seconda dell’Inter durante i primi anni dello svedese in nerazzurro.

Il Milan sembra comunque deciso a non farsi sorprendere. A gennaio i rossoneri saranno attivi sul mercato e la rosa di Pioli sarà arricchita da almeno un attaccante. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' la prima alternativa a Ibrahimovic sarebbe rappresentata da Olivier Giroud.

L’attaccante francese classe ’86 è ai margini nel Chelsea e sta valutando l’ipotesi di cambiare aria a gennaio. Sul giocatore è forte da tempo l’Inter, che su richiesta di Antonio Conte, che ha allenato Giroud a Londra, ha già avviato i contatti per assegnare al campione del mondo 2018 il ruolo di vice Lukaku.

Il Milan è però pronto a sfidare i cugini, se è vero che anche da parte del club rossonero sarebbe partita una telefonata “esplorativa”.

In scadenza nel 2022, Giroud è nel mirino anche del Borussia Dortmund, ma sembra tentato dalla possibilità di approdare in Italia dopo una lunga militanza in Premier anche con la maglia dell’Arsenal.



