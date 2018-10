Milan su un giovane talento del Tolosa

Il Milan cerca un rinforzo a centrocampo in vista del prossimo mercato di gennaio.

Le prestazioni di Tiemouè Bakayoko non stanno convincendo nè Gattuso, nè tantomeno la dirigenza che, secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, starebbe valutando di interrompere il prestito con il Chelsea.

Leonardo continua a seguire diversi giocatori: Barella e Meitè in primis, tenendo monitorate le situazioni relative a Ramsey e Rabiot. Tra i vari profili spunta anche il nome di Ibrahim Sangarè, centrocampista classe ‘98 di proprietà del Tolosa. L’ivoriano è un titolare inamovibile per Alain Casanova, tecnico del club francese, che lo ha utilizzato in ben nove occasioni in questo avvio di stagione. Il Milan ci pensa: Leonardo ha già pronta un’offerta da 10 milioni più bonus per convincere il Tolosa a lasciar partire il giocatore.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 14:25