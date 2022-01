Milan, Sven Botman possibile anche a giugno

24-01-2022 18:50

Il Milan ha ormai abbandonato ogni speranza di acquistare il difensore centrale del Lille Sven Botman in questo mercato di gennaio. Troppo alto il prezzo che ne fanno i Campioni di Francia (oltre 40 milioni) per le casse rossonere in questo momento. Tuttavia, come riporta la Gazzetta dello Sport, il Diavolo non ha abbandonato il sogno di avere in rosa l’ex Ajax, tanto che sembra molto probabile un nuovo assalto in estate.

Dipendentemente dalla qualificazione in Champions (cosa che garantisce un bel gruzzolo spendibile sul mercato) il Milan interverrà pesantemente per una punta e per un difensore centrale, e il nome di Botman rimarrà di certo in cima alla lista di Maldini e Massara. Certo, i 40 milioni sono tanti, eccome, ma questo ragazzo sembra promettere davvero bene e in estate lo spazio di manovra, e i tempi, saranno molto più ampi per imbastire una trattativa seria.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT