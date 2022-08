Milena Bertolini confermata Ct dell’Italia femminile di calcio

23-08-2022 14:59

Nonostante un campionato europeo alquanto deludente e sotto le aspettative, Milena Bertolini è stata confermata alla guida dell’Italdonne. L’allenatore della nazionale femminile, segue insomma le orme di Roberto Mancini che purtroppo ha fallito l’appuntamento con il Mondiale in Qatar del prossimo novembre.

A comunicare la notizia è stata direttamente la Figc con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale con cui si rendono noti i tecnici delle Nazionali Femminili per la stagione 2022/23.

“Reduce dalla delusione per l’eliminazione prematura nel Campionato Europeo, la Nazionale Femminile di Milena Bertolini dovrà voltare subito pagina per cercare di centrare la qualificazione al Mondiale: prime in classifica nel Gruppo G con due punti di vantaggio sulla Svizzera, le Azzurre sono chiamate a difendere il primato che vale il pass per il torneo iridato nelle ultime due gare del girone in programma il 2 e il 6 settembre con Moldova e Romania. Se l’Under 23, che si ritroverà a fine mese a Coverciano per il primo raduno stagionale, giocherà al pari dell’Under 16 solo gare amichevoli, continuando nella sua funzione di facilitare il passaggio delle ragazze dall’attività giovanile a quella senior, Under 19 e Under 17 sono attese come ogni anno dalle qualificazioni ai rispettivi Campionati Europei di categoria”.