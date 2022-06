Milena Bertolini: “Ultimo passo per entrare tra le nazionali top”

14-06-2022 11:03

Il countdown verso l’inizio dei Campionati Europei di Calcio femminile che si terranno in Inghilterra è ormai iniziato: meno di un mese al calcio d’inizio dove ci sarà anche la nazionale italiana che al momento prosegue la preparazione all’evento nel centro federale di Coverciano.

Milena Bertolini, ct delle nostre azzurre, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, qui un breve estratto dei suoi pensieri: “Come nazionale siamo nella fascia media, dobbiamo lavorare per compiere ancora un ultimo sforzo per entrare tra le top”.

“Senza dubbio, la qualità del nostro movimento è andata sempre più in crescendo – ha aggiunto Bertolini – adesso sono curiosa di vedere come ci comporteremo, in una competizione come l’Europeo, a che punto è questo gruppo, dove siamo arrivate. Tra le ragazze vedo tanto entusiasmo e tanta fame, in tutte c’è maggiore consapevolezza”.

Il calendario non è stato molto benevolo visto che già nel primo match l’Italia se la vedrà contro la temibile Francia: “La Francia è la favorita, lotterà per la vittoria finale grazie alle sue giocatrici di grande talento. Se avessi potuto, non avrei scelto di esordire contro di loro, ma noi scendiamo sempre in campo per vincere e per passare dobbiamo fare tra partite di altissimo livello”.