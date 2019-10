Milik ammette: "Ho perso la fiducia in me stesso"

Non è un momento facile per Arkadiusz Milik, che dalla sua Polonia ha ammesso a 'Przeglad Sportowy' di trovarsi in un momento molto delicato della sua stagione.

"Non gioco da un mese – ha ricordato -, e in questo periodo ho perso gli automatismi e la fiducia in me stesso. Tutto questo mi sta rendendo meno efficace, con il tempo poi dovrò anche ritrovare la forma. Ma cercare scuse non ha senso, a Napoli c'è tanto turnover e il posto in campo va conquistato giorno dopo giorno".

"Non sarà facile, ma devo continuare a fare quello che faccio e a un certo punto si vedranno i frutti del mio lavoro. L'anno scorso ho giocato in ogni partita, poi sono tornati i problemi di salute e ho perso il posto. Con il lavoro e la pazienza tornerò a raggiungere il mio obiettivo, rimango ottimista", ha spiegato il centravanti del Napoli.

SPORTAL.IT | 09-10-2019 22:47