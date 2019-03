Milik: "Voglio restare a Napoli"

Arkadiusz Milik in un'intervista a Sky ribadisce la sua intenzione di restare in azzurro: "Voglio restare, sono felice qui a Napoli. Posso dire che è il mio primo anno al Napoli, è il primo anno che gioco con continuità. Ho altri due anni di contratto e voglio restare".

"Dopo alcune difficoltà, è spuntato il sole, sono molto felice della mia stagione, finalmente sto giocando con continuità e ho il sorriso dopo ogni partita. Sono riuscito a fare anche diversi gol e questo mi soddisfa. Ci sono ancora tante cose da poter conquistare insieme. Non penso che Napoli stia vedendo il miglior Milik. Ho passato anni difficili, che hanno lasciato cose in cui posso ancora migliorare. So che posso crescere ancora tanto come giocatore, che posso aiutare di più la squadra. Servirà un po’ di tempo. Spero di crescere ulteriormente il prossimo anno".

SPORTAL.IT | 29-03-2019 20:55