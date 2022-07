29-07-2022 17:49

Non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate in uno spaventoso incidente avvenuto la settimana scorsa, il 22 luglio, al kartodromo di Ala (Trento): Mathis Bellon aveva solo 8 anni.

Era impegnato sul circuito trentino dove si stava allenando, in vista del Campionato nazionale velocità quando ha perso il controllo della sua minimoto e scivolando sull’asfalto è stato centrato da un’altra moto. Fin da subito, le sue condizioni sono parse molto gravi.

Il tragico incidente di Mathis in pista

Soccorso in pista, Mathis è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Verona, dove è stato ricoverato in rianimazione pediatrica fino a quando i genitori avevano richiesto e ottenuto il nullaosta per il trasferimento a Montpellier, nosocomio dove il piccolo pilota è deceduto, a una settimana circa di distanza da quella tragica caduta che gli è costata la vita.

E ha gettato nella disperazione la sua famiglia e quella comunità allargata di amanti del motociclismo.

La scelta dei genitori di donare gli organi

Alla sua scomparsa, i genitori hanno avuto lo slancio di reagire con una decisone sofferta ma di estrema generosità: Mathis ha salvato altre esistenze.

Il suo padrino, Samuel Bellon, a Le Quotidien de la Reunion ha confidato lo strazio della famiglia dopo la notizia che il cuore di Mathis si era fermato a causa di un arresto cardiaco:

“Era così bello e, soprattutto, la donazione dei suoi organi è riuscita a salvare cinque vite. È stato un grande campione fino alla fine”.

Il cordoglio per questa giovanissima vita spenta così drammaticamente inonda i siti specializzati, i profili del mondo dei motori che questo bimbo amava moltissimo.

“Un angelo che ci ha riempiti di gioia”, hanno scritto la sua mamma e il suo papà sui social, dove sono stati sommersi da tanti messaggi di cordoglio per la drammatica perdita del loro bambino che ha fatto in tempo a salutare la sorellina di appena tre anni.

Il dramma di Mathis e dei baby piloti

Mathis Bellon era una promessa del motociclismo: proprio un incidente in pista ha stroncato l’esistenza di questo piccolo campione, non il solo purtroppo ad aver perso la vita. Solo pochi mesi fa, a gennaio, un bambino di 5 anni a Novara è morto dopo aver riportato gravi ferite dopo aver impattato contro le barriere della pista di motocross di Bellinzago.

VIRGILIO SPORT