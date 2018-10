Miriam Sylla, la campionessa che ha battuto il razzismo

Se l’Italia femminile della pallavolo sta facendo faville al Mondiale il merito è anche di Miriam Sylla, 23 anni. I numeri parlano chiaro: statistiche alla mano è la seconda migliore schiacciatrice del mondo alle spalle della serba Boskovic. E’ nata a Palermo, così come Mario Balotelli, e proprio come il forte attaccante ha genitori africani: papà e mamma sono arrivati in Sicilia dalla Costa d’Avorio per poi trasferirsi in Lombardia, nel Lecchese.

Un anno fa fu costretta a saltare l’Europeo perché risultò positiva a un controllo antidoping, colpa di uno spezzatino contaminato. Non aveva colpe, tanto è vero che dopo solo un mese tornò in campo, ma in quel periodo difficile c’è chi si accanì su di lei, insultandola sui social. Ma, come è giusto, ha stravinto lei. “Sono forte abbastanza da superare le cattiverie. Ho imparato a scuola: mi prendevano in giro per il colore della pelle e non mi facevano sedere accanto a loro. Mio papà mi disse di reagire. Non si può far sbiancare il pianeta. Ma questo clima non deve neanche far sì che se mi superano in fila, al supermercato, lo fanno necessariamente perché sono nera. Mettere gli uni contro gli altri non è la soluzione. Io indosso la maglia della Nazionale perché sono italiana e a quanto pare me la sono meritata giocando a pallavolo. Eppure ho preso la cittadinanza a 15 anni solo perché l’ha avuta mio padre, ma io sono sempre stata italiana” ha raccontato al ‘Corriere della Sera’.

Nell’ultimo girone l’Italia se la vedrà con Giappone (il 15 alle 12.20) e Serbia (il 16 alle 9.10). Due su tre andranno dirette in semifinale. Nell’altro gruppo si affronteranno Olanda, Cina e Usa. “Sono sedici anni che aspetto questo momento. Ne avevo sette quando nel 2002 ho visto in tv l’Italia vincere il Mondiale a Berlino. Da allora è il mio obiettivo. Io in una medaglia ci credo e come. Credo in quella folata di vento che come è successo a loro nel 2002, possa prendere anche noi e portarci lontano”.

