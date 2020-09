Misano, per le pole anche gli italiani

Per il Motomondiale due Gran premi di fila sulla pista di Misano, doppia occasione per fare un passo avanti verso la conquista del campionato del mondo o, più semplicemente, per ottenere risultati di prestigio. E vale per MotoGp, Moto2 e Moto3.

Bisogna fare bene già sabato, quando si formeranno le griglie di partenza: i piloti lo sanno benissimo e faranno di tutto per partire il più avanti possibile.

MotoGp: Yamaha vanno forte e per la pole, quindi, non si possono non considerare innanzitutto Fabio Quartararo, che vuole uscire dal tunnel nel quale si è infilato, e quindi Maverick Viñales. Andrea Dovizioso potrebbe essere la sorpresa dopo un venerdì quasi disastroso.

Moto2: Martin non c’è, appiedato dal Covid-19. Grande occasione per Marini e Bastianini, che potrebbe bagnare l’approdo nella classe regina (correrà con Ducati Avintia nel 2021) con la pole. Attenzione a Sam Lowes, soprattutto.

Moto3: Suzuki potrebbe piazzare il colpo, non sarebbe nuovo a imprese del genere, il giappo-riccionese. Fernandez l’alternativa, Antonelli e Fenati le sorpresone: ma i due hanno talento.

OMNISPORT | 11-09-2020 22:02