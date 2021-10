MLB: Dodgers ancora in corsa, bella a Boston

20-10-2021 08:44

Bisognerà aspettare la bella per conoscere il nome della prima qualificata alle World Series 2021.

L’appassionante serie di League Championship tra Boston Red Sox e Houston Astros si concluderà infatti solo in gara 5, dopo che la formazione di Alex Cora è stata sconfitta in casa per 9-2 da quella di Dusty Baker in un’entusiasmante gara 4 che ha visto gli Astros cambiare clamorosamente marcia nel nono inning riuscendo così a ribaltare l’esito di un match che sembrava segnato, con i Red Sox che già pregustavano la festa per la qualificazione alla finale dopo tre anni di attesa.

Decisivo l’apporto di Cristian Javier, autore di tre fuoricampo e di due base on balls, sottotono invece tutti i migliori giocatori di Boston: ora l’inerzia della serie sembra tutta per gli Astros, ma i Red Sox avranno ancora il vantaggio del fattore campo.

Si allunga anche l’altra semifinale, tra Atlanta Braves e Los Angeles Dodgers, grazie al successo di questi ultimi per 6-5 in gara 3 che ha portato il punteggio sul 2-1 per Atlanta.

Decisivo un super Walker Buehler (3+3). Si va quindi a gara 4, in programma ancora a Los Angeles, in cui Atlanta avrà il secondo match point per conquistare una finale che manca dal 1999.

