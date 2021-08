MLB: torna al successo Tampa; nona vittoria di fila per gli Yankees

Due vittorie consecutive consentono a Tampa di consolidare la vetta della classifica nell’American League. 9-0 la vittoria dei Rays contro i White Sox che scivolano in quarta posizione, superati da New York. Proprio gli Yankees vincono la loro nona partita consecutiva infliggendo a Minnesota il terzo ko di fila. Grazie a questo importante filotto di vittorie New York si issa al terzo posto dell’American League.

Dopo tre successi consecutivi cade Houston sconfitto in casa contro Seattle: nonostante il ko gli Astros rimangono la seconda forza del torneo.

In National League invece vittoria per San Francisco: i Giants battono Oakland e mantengono il primato in classifica visto anche il congtemporaneo ko dei Dodgers, sconfitti in casa dai Mets. Nono successo consecutivo per i Braves: Atlanta supera gli Orioles per 3-1 a Baltimore e sale al quarto posto.

RISULTATI

Cleveland Indians-Los Angeles Angels 3-0

Los Angeles Dodgers-New York Mets 2-7

Oakland Athletics-San Francisco Giants 1-2

San Diego Padres-Philadelphia Phillies 4-7

Colorado Rockies-Arizona Diamondbacks 4-8

Chicago Cubs-Kansas City Royals 1-9

St.Louis Cardinals-Pittsburgh Pirates 3-0

Houston Astros-Seattle Mariners 3-6

Milwaukee Brewers-Washington Nationals 7-3

Cincinnati Reds-Miami Marlins 3-1

Tampa Bay Rays-Chicago White Sox 9-0

Toronto Blue Jays-Detroit Tigers 3-5

Baltimore Orioles-Atlanta Braves 1-3

OMNISPORT | 23-08-2021 09:42