MLB: volano Yankees e Tigers

Cadono in casa al Guaranteed Rate Field di Chicago, i primi della classe. I White Sox infatti sono sconfitti da Minnesota (7-2), ma rimangono in vetta all’American League anche se appaiati da Boston. I Red Sox hanno la meglio a Toronto contro i Blue Jays vincendo 7-4.

Sconfitta casalinga anche per Houston: gli Astros vengono sconfitti dai Cleveland Indians per 5-4. Ne approfitta Tampa Bay che accorcia in classifica: i Rays battono gli Orioles 5-4 e si confermano quarta forza dell’American League.

Quarto successo consecutivo per New York: gli Yankees superano i Phillies di Philadelphia col punteggio di 6-5. Vola anche Detroit: i Tigers sconfiggono 4-2 i Texas Rangers e inanellano la loro sesta vittoria consecutiva. Per Texas continua il momento no: ottavo ko di fila.

RISULTATI

New York Yankees-Philadelphia Phillies 6-5

Washington Nationals-Miami Marlins 1-3

Toronto Blue Jays-Boston Red Sox 4-7

Detroit Tigers-Texas Rangers 4-2

Chicago White Sox-Minnesota Twins 2-7

Houston Astros-Cleveland Indians 4-5

St.Louis Cardinals-Chicago Cubs 3-2

Los Angeles Dodgers-San Francisco Giants 2-4

OMNISPORT | 22-07-2021 08:54