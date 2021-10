MMA, ufficiale: Vettori sfiderà Costa nonostante i problemi di peso

22-10-2021 13:33

Marvin Vettori è pronto per tornare nell’ottagono. Il 28enne italiano (numero 5 del ranjìking) affronterà Paulo Costa, secondo nella graduatoria. Entambi sono reduci dalla sconfitta con il campione del mondo dei pesi medi Israel Adesanya. L’incontro è stato ufficializzato: The Italian Dream e Borracinha saranno faccia a faccia sabato 23 ottobre (attorno alla mezzanotte italiana) a Las Vegas.

La vigilia dell’incontro è stata calda a causa del peso del brasiliano. Stiamo infatti parlando di pesi medi (84 kg, 185 libbre), ma la bilancia non mente: Paulo Costa ha sforato questo limite, come annunciato durante la conferenza stampa della vigilia. Marvin Vettori però ha voluto fortemente l’incontro, come ha dichiarato recentemente: “Paulo Costa ha grossi problemi con il peso. E non è una cosa professionale. Tutti facciamo dei tagli. L’ultima cosa che voglio è che salti il combattimento, andrò sull’ottagono contro di lui comunque”.

E’ stata presa così una decisione da parte dei dirigenti della UFC: sarà un “catchweight” match a 195 libbre (88,5 kg, ovvero il limite dei supermedi, la categoria superiore). Vettori sogna di riscattarsi dopo la sconfitta con Adesanya ma i pronostici lo danno sfavorito anche per la differenza di peso. La voglia di vincere del trentino però è tanta e potrebbe pesare più delle libbre di Costa.

