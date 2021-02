Moioli, che argento ai Mondiali! Dedica speciale a Sofia Goggia

Dopo la delusione nel Super G femminile, c’è voluta l’impresa di Michela Moioli a rinsaldare la fiducia delle azzurre, in questo avvio dei Mondiali a Cortina. Un argento, il suo, da applausi e da dedicare all’amica Sofia Goggia, fermata da una frattura inaspettata, una autentica beffa alla vigilia dei mondiali casalinghi e conquistato sulla neve svedese, a Idre Fjaell.

Il successo di Michela Moioli in Svezia

Michela Moioli festeggia la sua quinta medaglia iridata in carriera nello snowboardcross femminile con il secondo posto ai Mondiali di Idre Fjall e lo fa rivolgendo un pensiero speciale alla sua amica sfortunata, reduce da un banale infortunio che le ha impedito di prendere parte a Cortina 2021. E poi Michela rappresenta la sua comunità, quella di Alzano Lombardo così colpita nella prima ondata di marzo e che ha portato via un pezzo di cuore, segnando anche la sua famiglia.

Lacarriera e i successi di Michela Moioli sullo snowboard

Per la bergamasca si tratta del metallo più prezioso nell’individuale: nel suo palmarès l’atleta dell’Esercito aveva già il bronzo di Kreischberg 2015, doppiato dal bronzo di Sierra Nevada 2017, a Solitude, nel 2019, ancora un bronzo nell’individuale e l’argento nella Team. In mezzo la medaglia d’oro olimpica di PyeongChang 2018.

L’azzurra ha dovuto tenere testa alla francese Chloe Trespeuch che la incalzava, ma la Moioli è riuscita a rimanerle davanti, passando alla Big Final ed escludendo la temibile avversaria. Finale in salita perché l’olimpionica non parte al meglio e si ritrova al quarto posto, ma rimane tranquilla e metro dopo metro si riavvicina alle avversarie fino all’ultimo Dragon Ball, quando l’australiana Belle Brockhoff cade e Michela taglia il traguardo al secondo posto, andando ad insidiare anche la leader Charlotte Bankes, in oro. Bronzo per la ceca Eva Samkova.

La dedica speciale per Sofia Goggia

“E’ stata come previsto una gara impegnativa – ha dichiarato Michela -. Ho cercato di rimanere concentrata a ogni run, conservando il maggior numero di energie possibili. In finale non sono partita benissimo, e sono rimasta tranquilla dietro alle altre, perché sapevo che nella parte bassa del tracciato avrei avuto la possibilità di recuperare. Purtroppo ho commesso un piccolo errore sul secondo salto, ma sono ugualmente contenta. Faccio i complimenti a Banks che ha vinto, dedico la medaglia alla mia grande amica Sofia Goggia, io l’ho pensata in partenza e lei se ne è accorta con un un gesto che solo che conosce lei. E’ una bella soddisfazione, perché comunque non è mai facile vincere una medaglia ai Mondiali e riconfermarsi stagione dopo stagione”.

VIRGILIO SPORT | 12-02-2021 09:48