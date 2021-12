10-12-2021 07:36

Ultima giornata della prima fase del Mondiale per Club amara per Trento che perde, nettamente, la sfida con il Sada Cruzeiro (3-0 il finale). Nonostante un buon Micheletto (16 punti), Trento non è mai riuscita a tenere il ritmo dei padroni di casa.

Un passo falso che costringerà Trento ad affrontare Civitanova nella semifinale (in programma questa sera) che vale l’accesso alla finalissima. Dall’altra parte un altro derby (brasiliano) tra Sada Cruzeiro e Funvic.

OMNISPORT