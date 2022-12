Mondiale per Club – Conegliano sfida l’Eczacibasi per evitare Paola Egonu

16-12-2022 10:09

Conegliano – Eczacibasi è gara da leccarsi i baffi in questa giornata del Mondiale per Club di volley femminile.

Entrambe vittoriose per 3-0 dopo il primo match con Dentil Praia Club, in questo pomeriggio si ritroveranno vis a vis per conquistare il primo posto nel girone. Questo significherebbe evitare nella semifinale di sabato la corazzata del Vakif Bank, squadra di Paola Egonu.

L’Eczacibasi si presenta, però, con la super campionessa serba Tijana Boskovic, già capace di vincere due mondiali e di farlo da Mvp.

Le venete puntano sullo stato di forma di Haak, brava nella prima uscita a spiccare nonostante una prova generale non troppo brillante, ma sanno bene che dovranno fare qualcosa in più se non vorranno complicarsi troppo la vita in un percorso che potrebbe valere anche una rivincita importante visto che lo scorso anno arrivò “solo” una medaglia d’argento.