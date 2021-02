Mondiale per Club: oggi primo match tra Tigres e Ulsan

Comincia oggi il Mondiale per Club 2020, rinviato a causa della pandemia.

Alle 15 scenderanno in campo Tigres (Messico) e Ulsan (Giappone), per la prima sfida della manifestazione, mentre alle 18.30 sarà la volta del match tra Al-Duhail e Al-Ahly. Il Bayern Monaco detentore dell’ultima Champions League scenderà in campo lunedi 8 febbraio e incontrerà la vincente di Al Duhail-Al Alhy SC.

Ecco le formazioni ufficiali, si gioca allo stadio Ahmed bin Ali Stadium (Al Rayyan).

Tigres (4-1-4-1): Guzman; Rodriguez, Reyes, Meza, Salcedo; Pizarro; Quinones, Carioca, Duenas, Aquino; Gignac.

Ulsan (4-2-3-1): Jo Hyeon-Woo; Kim Tae-Hwan, Kim Ki-Hee, Bulthuis, Seol Young-Woo; Won Du-Jae, Shin Hyung-Min; Lee Dong-Jun, Yoon Bit-Garam, Kim In-Sung; Kim Ji-Hyun.

IL CALENDARIO UFFICIALE

4 febbraio: Al Duhail-Al Alhy SC

7 febbraio (semifinale): Palmeiras-vincente Tigres-Ulsan Hyundai FC

8 febbraio (semifinale): Bayern Monaco-vincente Al Duhail-Al Alhy SC

11 febbraio: finale

OMNISPORT | 04-02-2021 15:13