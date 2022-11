17-11-2022 20:46

Come annunciato qualche settimana fa, Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano si apprestano a sbarcare sulla Rai. In occasione dei Mondiali in Qatar, infatti, sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, arriva la Bobo Tv, il format nato sul canale Twitch di Bobo Vieri e divenuto in poco tempo un vero e proprio cult, capace di regalare momenti memorabili e interessanti disamine e pillole di sport, tra ospiti illustri e la mancanza di filtri dei quattro attori principali.

Mondiale, la Bobo Tv sbarca in Rai

Il mondo del pallone si appresta a godersi, pur senza l’Italia, il primo Mondiale invernale della storia. Per l’ultima volta a 32 nazionali, la rassegna terrà gli occhi di tutti rivolti verso il Qatar dal prossimo 20 novembre. Meno di un mese, con la finale fissata a ridosso delle festività natalizie, il 18 dicembre. In tutto questo tempo, da lunedì 21, la Bobo Tv invaderà il palinsesto Rai.

Quando vedere la Bobo Tv sulla Rai

La Bobo Tv andrà in onda al termine della trasmissione di cartello pensata per Qatar 22 dalla Rai, Il Circolo dei Mondiali, che, con alla conduzione l’ottima Alessandra De Stefano, darà seguito al grande successo riscosso durante le Olimpiadi dall’apprezzato Il Circolo degli Anelli, e prenderà il via dopo l’ultima gara serale del Campionato del Mondo, trasmessa in diretta sempre sulla Rai.

Come vedere la Bobo Tv su Rai Uno

Se qualcuno avrebbe potuto immaginare un format con tanto di commento in diretta della gare del Mondiale, come il dissacrante stile della Gialappa’s Band, rimarrà deluso. A Vieri & Co. sarà, infatti, riservata una piccola striscia, trasmessa su Rai Uno (e in diretta streaming su Rai Play e, quindi, visibile su pc, notebook, tablet o smartphone) intorno alle 23.30. Si tratterà, di fatto, di interventi “in pillole” per restituire ai telespettatori uno sguardo diverso alla rassegna iridata.