Cassano non ha dubbi: “Juve e Inter fuori dalla lotta scudetto”

15-11-2022 10:55

Ennesima sentenza firmata Antonio Cassano. L’ex giocatore di Roma, Real Madrid, Inter e Milan, sempre più lanciato sui social grazie alla Bobo tv con Vieri, Adani e Ventola, ha ancora una volta detto la sua senza peli sulla lingua.

“Io dico che Juventus e Inter sono fuori dalla lotta scudetto, dieci e undici punti sono tanti, i bianconeri sono risaliti, con la Lazio hanno fatto la partita che chiede sempre Allegri ovvero affidandosi ad una difesa solida, fregandosene del possesso palla e poi andando a colpire, la Juve poteva fare anche qualche gol in più e sicuramente ha meritato la vittoria, ma secondo me non è abbastanza per impensierire Spalletti, possiamo anche aspettare gennaio, aspettare gli scontri diretti tra Napoli, Juve e Inter, ma resto dell’idea che solo il Milan può impensierire i partenopei”.

“Se ho una fiche e devo giocarmela per forza su una delle due allora dico Inter, perché mi dà più sicurezza, ma resto comunque convinto che entrambe siano fuori dai giochi”.